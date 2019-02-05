В Слободском пропала 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-05T07:17:05+03:00

Подросток ушел из дома еще в субботу

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В Слободском, Кировской области, разыскивают 17-летнюю девушку. Ева Попова вышла из дома в субботу, 2 февраля, около шести часов вечера. С этого времени информации о ее местоположении нет.

Еве на вид 17-19 лет, ростом она 175-180 сантиметров, худощавого телосложения с русыми до плеч волосами.

Когда подросток уходил из дома, то был одет в парку синего цвета, зеленую шапку с колпаком и черные джинсы и ботинки.

Поиском девочки занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU