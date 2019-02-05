В Слободском пропала 17-летняя девушка
Подросток ушел из дома еще в субботу
Девушка сбежала из дома вечером субботы. Фото: vk.com/ornkirov
Изменить размер текста:
В Слободском, Кировской области, разыскивают 17-летнюю девушку. Ева Попова вышла из дома в субботу, 2 февраля, около шести часов вечера. С этого времени информации о ее местоположении нет.
Еве на вид 17-19 лет, ростом она 175-180 сантиметров, худощавого телосложения с русыми до плеч волосами.
Когда подросток уходил из дома, то был одет в парку синего цвета, зеленую шапку с колпаком и черные джинсы и ботинки.
Поиском девочки занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый».
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)350-76-25, 02 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU