Кировчане увидели новую комедию «Как я стал русским» на четыре дня раньше

СЕГОДНЯ 19:26 2019-02-04T19:26:42+03:00

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С 7 февраля 2018 года в прокат выходит российско-китайская комедия «Как я стал русским». Однако в прошлое воскресенье в «Колизее» прошел предпоказ этой кинокартины. Старт фильму дал один из его героев - армянский актер Грант Тохатян. Увидеть первыми комедию смогли не только избранные гости, журналисты и завсегдатаи залов этого кинотеатра, но и те, к кому этот фильм имеет, можно сказать, прямое отношение, - члены русско-китайского клуба общения «ЮИ».

«Как я стал русским» - комедия о любви, преданности и в первую очередь о нашем народе. Молодая девушка Ира отдыхает от своего строгого своенравного отца в путешествиях. И однажды во время такого отдыха судьба свела ее с юношей Пеном. Они провели чудесные и лучшие за всю жизнь, по мнению китайца, семь дней. Но Ира вернулась в Москву. Пен, тоскуя и грезя о русской красавице, выучил язык, собрал чемоданы и отправился покорять российскую столицу, а заодно и отца Иры - категоричного традиционалиста, разгуливающего в медвежьей шубе, живущего в рубленой усадьбе, обожающего жаркую баню, горячительную водку, охоту и всем сердцем ненавидящего женихов своей дочери. Пен стал очередной жертвой деспотичного будущего тестя: проверка алкогольной русской рулеткой, банькой, бывшим возлюбленным Иры и охотой на медведя!

Сам Грант Тохатян смеялся над тем, что комедия о любви китайца и русской девушки вышла интернациональной: фильм снял грузин, спродюсировал русский и абхаз, снимались актеры востока. Однако, кто бы ни колдовал над кинокартиной, никто, кроме русских, так не акцентирует внимание на стереотипах о русских же и не высмеивает их в такой жесткой форме.

Здесь и водка - атрибут азартной игры, и горячая русская баня, и ледяная прорубь, и мажористый мальчик, умеющий растапливать самовар, и мужик в шапке-ушанке, разъезжающий на танке, и злой медведь, просто так решивший прогуляться по зимнему лесу. Жаль, на балалайке никто не играл - упущение.

Но, как рассказал зрителю звездный гость, в Китае вышел совершенно другой фильм: и по монтажу, и по наполнению. Что нам смешно - китайцы считают непонятным и наоборот. Такая вот разница менталитетов.

Зал смеялся. Актер был рад. Предпоказ удался. Осталось посмотреть китайскую «инструкцию», как же стать стать русским человеком.

ИСТОЧНИК KP.RU