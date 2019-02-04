УК оштрафовали на 300 тысяч за сосульку, упавшую на кировчанку

СЕГОДНЯ 18:29 2019-02-04T18:29:00+03:00

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Сосулька, упавшая с крыши дома на ул. Розы Люксембург, 84, травмировала 45-летнюю кировчанку. ЧП произошло еще 16 декабря прошлого года. Женщина получила ушиб мягких тканей головы - к счастью, госпитализация ей не потребовалась. Установлено, что дом, с крыши которого и упала ледяная масса, обслуживается управляющей компанией «АКОР» (ранее - «Актив-комфорт О.Р.»).

- Данные о плохой очистке крыши ушли в Госжилинспекцию, прокуратуру и административную комиссию, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Сегодня стало известно, что управляющая компания «АКОР» оштрафована на 300 тысяч рублей.

Напомним, на днях в Кирове вновь были замечены коммунальщики, чистившие крыши без страховки. Как рассказали в мэрии, если бы кто-то из рабочих получил травму, ответственность за него понес бы работодатель.

ИСТОЧНИК KP.RU