20-летний рецидивист украл велосипед и получил 2 года колонии

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-04T17:38:56+03:00

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Недавно в Кирове из подъезда жилого дома был похищен велосипед за 7 000 рублей. Вор вскоре был пойман, им оказался 20-летний местный житель. По словам самого кировчанина, он остро нуждался в деньгах, поэтому и решился на преступление. К слову, ранее 20-летний молодой человек уже был судим по аналогичной статье.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова. - Суд назначил рецидивисту 8 месяцев тюрьмы. С учетом предыдущего наказания его приговорили к 2 годам колонии строгого режима.

Ранее в Кирово-Чепецке 45-летний мужчина, выйдя из тюрьмы, украл из жилых домов два велосипеда. Поймать его помог случай: ветеран МВД, выйдя на прогулку с собакой, заметил преступника в подвале дома и вызвал полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU