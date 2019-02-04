Руководство аэропорта Победилово оштрафовали за нарушения в работе

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-04T19:35:32+03:00

Киров уже связан с Москвой и Санкт-Петербургом регулярными рейсами лоукостера Фото: Сергей ШИСТАРЕВ

Вскоре из Кирова планируют запустить рейсы в Сочи и Нарьян-Мар

Изменить размер текста: A A

В аэропорте Победилово начали устранять нарушения, выявленные проверкой Контрольно-счетной палаты. Напомним, ранее аудиторы заявили о том, что руководству аэропорта нужно срочно сокращать траты и искать новые источники доходов. На сегодня в нормативные акты, по которым работает Победилово, уже внесены изменения, беспричинные выплаты работникам отменены, а долги по зарплатам закрыты.

- В Победилово открыто направление полетов в Нарьян-Мар, - сообщает Контрольно-счетная палата Кировской области. - Планируются и авиарейсы в город Сочи. Правительство региона планирует увеличить объем финансовой помощи аэропорту. Помимо этого, руководителя, главного бухгалтера и юрисконсульта Победилово привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности.

Напомним, самолеты лоукостера «Победа» уже летают из Кирова в Москву и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU