Оскорбление полицейского обошлось пенсионерке в 7 000 рублей

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-04T17:26:39+03:00

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В октябре 2018 года 60-летняя пенсионерка употребляла спиртное в своей квартире и мешала соседям. На место прибыл сотрудник полиции. Конфликт в итоге произошел прямо в подъезде дома: пенсионерка начала нецензурно оскорблять полицейского. Уголовное дело против нее завели по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

- Мировой судья признал кировчанку виновной в совершении преступления, - сообщает прокуратура Первомайского района города Кирова. - С учетом смягчающих обстоятельств (она полностью признала вину) ее оштрафовали на 7 000 рублей.

Похожий случай произошел в Кирове и в июне прошлого года. Пьяный 23-летний дебошир на автовокзале оскорбил полицейского, который пытался усмирить его. Молодому человеку назначили 5 месяцев исправительных работ, а часть заработанных денег он будет отчислять государству.

ИСТОЧНИК KP.RU