В Слободском на молочном комбинате 20 работникам задерживали зарплату
Пятерых даже не рассчитали при увольнении. Предприятие из Слободского задолжало своим сотрудникам порядка 340 тысяч рублей. Задержки и невыплаты начались еще в сентябре 2018 года.
- Работодатель имел возможность своевременно выдать заработную плату, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Генеральному директору комбината внесено представление. Он должен будет исправить все замечания и погасить задолженности.
В Следственном комитете Кировской области сообщили, что пять работников и вовсе не получили деньги при увольнении. После проверки завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат». За это виновного могут осудить на два года лишения свободы.
Сейчас силовики выясняют точное количество обманутых работников и причины, по которым сотрудникам комбината не выдавали зарплату вовремя.
ИСТОЧНИК KP.RU