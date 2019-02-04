В Слободском на молочном комбинате 20 работникам задерживали зарплату

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-04T19:32:25+03:00

Долги перед сотрудниками копятся и по сей день

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Пятерых даже не рассчитали при увольнении. Предприятие из Слободского задолжало своим сотрудникам порядка 340 тысяч рублей. Задержки и невыплаты начались еще в сентябре 2018 года.

- Работодатель имел возможность своевременно выдать заработную плату, - пояснили в прокуратуре Кировской области. - Генеральному директору комбината внесено представление. Он должен будет исправить все замечания и погасить задолженности.

В Следственном комитете Кировской области сообщили, что пять работников и вовсе не получили деньги при увольнении. После проверки завели уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат». За это виновного могут осудить на два года лишения свободы.

Сейчас силовики выясняют точное количество обманутых работников и причины, по которым сотрудникам комбината не выдавали зарплату вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU