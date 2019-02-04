Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются сильные метели

СЕГОДНЯ 16:14 2019-02-04T19:30:32+03:00

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Спасатели предупредили жителей региона: 5 февраля будет сильный снег, порывистый ветер до 18 метров в секунду, а на дорогах возможна гололедица и снежные заносы. МЧС просит жителей области быть внимательными и осторожными во время метелей, а также напоминает номер телефона экстренных служб: 112.

Синоптики, кстати, тоже предупреждают о непогоде. Завтра на улице может похолодать до -17 градусов днем, а ночью температура опустится до -24 градусов.

В среду, 6 февраля, Кировская область все еще будет «зажата» между двумя циклонами, которые принесут в область ненастье.

ИСТОЧНИК KP.RU