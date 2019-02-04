Кировские ТЭЦ перевели в усиленный режим работы из-за холодов

СЕГОДНЯ 15:50 2019-02-04T15:50:03+03:00

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Для поддержания необходимых температур в домах города Кирова на всех ТЭЦ введен усиленный режим работы. Теперь в дома кировчан, а также чепчан поступает больше тепла. Из-за этого ТЭЦ начали тратить больше топлива: до 2,5 тысяч тонн торфа и 7,5 тысяч «кубов» газа еждневно. Однако запасов в любом случае хватит до конца отопительного сезона.

В пресс-службе КТК просят кировчан не подпускать детей к тепловым камерам и теплосетям. Автолюбителей призывают не парковать свои машины на люках тепловых камер: это может помешать работе спецтехники.

Если вы заметили открытый люк или пар, выходящий на поверхность, сообщите об этом по телефонам:

48-00-00 (Киров)

4-45-65 (Кирово-Чепецк)

ИСТОЧНИК KP.RU