Кировские ТЭЦ перевели в усиленный режим работы из-за холодов
Для поддержания необходимых температур в домах города Кирова на всех ТЭЦ введен усиленный режим работы. Теперь в дома кировчан, а также чепчан поступает больше тепла. Из-за этого ТЭЦ начали тратить больше топлива: до 2,5 тысяч тонн торфа и 7,5 тысяч «кубов» газа еждневно. Однако запасов в любом случае хватит до конца отопительного сезона.
В пресс-службе КТК просят кировчан не подпускать детей к тепловым камерам и теплосетям. Автолюбителей призывают не парковать свои машины на люках тепловых камер: это может помешать работе спецтехники.
Если вы заметили открытый люк или пар, выходящий на поверхность, сообщите об этом по телефонам:
48-00-00 (Киров)
4-45-65 (Кирово-Чепецк)
ИСТОЧНИК KP.RU