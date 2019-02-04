Шульгин: «Вариантов сноса трамплина К-90 нет»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-04T15:35:15+03:00

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Сегодня, 4 февраля, на совещании в администрации в очередной раз обсуждался вопрос существования трамплина. Единодушное согласие чиновников, общественности и спортсменов в том, что объект должен существовать, столкнулось с суровой реальностью - как обычно нужны баснословные суммы на реконструкцию и поддержание К-90.

- Возродить трамплин можно небольшими средствами, - отметил председатель Федерации альпинизма и скалолазания Кировской области Павел Шабалин. - По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 45 миллионов рублей. Но если строить полностью новый комплекс, включая и два других трамплина, стоимость проекта будет один миллиард рублей.

На демонтаж и отстройку у города таких денег нет, но существуют альтернативы: например, консервация объекта до лучших времен. До каких - никто не уточнил. К тому же, если идти по этому пути, то на объекте нельзя будет работать и заниматься совсем. Это значит, что альпинистам запретят проводить соревнования на «сосульке», которая располагается на К-90.

В ходе заседания решили перейти от слов к делу. В первую очередь создадут комиссию, которая будет контролировать необходимые экспертизы по состоянию конструкций объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU