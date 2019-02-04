2019-02-04T15:06:35+03:00
Происшествия

В Кировской области пропал 48-летний мужчина

Мужчина пять дней не выходит на связь
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Любой желающий может присоединиться к поискам Эдуарда. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЛюбой желающий может присоединиться к поискам Эдуарда. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

В четверг, 31 января, пропал 48-летний житель поселка Песковка, расположенного в Омутнинском районе. Уже пять дней местонахождение Эдуарда Плотникова остается неизвестным. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск 48-летнего мужчины.

- Эдуард Плотников ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, - указано в ориентировке. - У него короткие светло-русые волосы и голубые глаза. На мужчине были светло-серый пуховик, черная шапка, синие брюки, черные полуботинки со шнурками, серая футболка, синяя олимпийка и коричневый ремень.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любые данные о судьбе Эдуарда.

Полиция, тем временем, продолжает поиски 36-летнего Александра Каширских, который пропал еще в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировские ТЭЦ перевели в усиленный режим работы из-за холодов
Шульгин: «Вариантов сноса трамплина К-90 нет»
Сити-менеджер: в ближайшие два дня Киров очистят от снега и сосулек
Жительницу Орловского района на санках госпитализировали из глухой деревни
Пожар в Кирове: 10 человек эвакуировали, виновника спасли медики
В Омутнинске 30-летний мужчина избил кочергой и изрезал сослуживца
Похитили 16 рублей: 18-летний кировчанин с 13-летним приятелем угрожали прохожему топором
Louis Vuitton, Armani, Adidas: из магазина в Кирове изъяли партию поддельной одежды
В Кирово-Чепецке прошел «Урок мужества»
Кировчанин избил шумного приятеля и получил срок
Сегодня ночью переезд в Нововятске закроют на ремонт
На неделе в Кирове ожидаются морозы и снег: в город пришел арктический циклон
Киров занял 30 место в рейтинге самых коррупционных городов России
В кировской вечерней школе педагоги на два года остались без доплат
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
На трассе «Гранта» врезалась в МАЗ и перевернулась: погибла 4-летняя девочка
На кировских домах вновь «выросли» гигантские сосульки
Кировчане недовольны новыми фонарями на Ленина: огни освещают дома, а не проезжую часть
В Нововятском районе двое кировчан украли бутылку виски и водки
В Кирове подросток не возвращается домой вторые сутки
Кировчанин напал на администратора сауны
В Омутнинском районе раненая собака целый день пролежала в кювете
В Кирове утром загорелся автобус: огонь повредил моторный отсек
«Комсомолка» стала самым читаемым сайтом в Кировской области за месяц