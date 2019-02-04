В Кировской области пропал 48-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-04T15:06:35+03:00

Любой желающий может присоединиться к поискам Эдуарда. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Мужчина пять дней не выходит на связь

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В четверг, 31 января, пропал 48-летний житель поселка Песковка, расположенного в Омутнинском районе. Уже пять дней местонахождение Эдуарда Плотникова остается неизвестным. Волонтеры кировского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в соцсетях ориентировку на поиск 48-летнего мужчины.

- Эдуард Плотников ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, - указано в ориентировке. - У него короткие светло-русые волосы и голубые глаза. На мужчине были светло-серый пуховик, черная шапка, синие брюки, черные полуботинки со шнурками, серая футболка, синяя олимпийка и коричневый ремень.

8 (800) 700-54-52 или 112 - сообщите любые данные о судьбе Эдуарда.

Полиция, тем временем, продолжает поиски 36-летнего Александра Каширских, который пропал еще в октябре прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU