2019-02-04T15:20:35+03:00
Общество

Сити-менеджер: в ближайшие два дня Киров очистят от снега и сосулек

В администрации распорядились устранить замечания
Евгений ДЕМИХОВ
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На некоторых домах сосульки достигают высоты целого этажа. Фото: vk.com/zlo43На некоторых домах сосульки достигают высоты целого этажа. Фото: vk.com/zlo43
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Кировчане не один раз в социальных сетях жаловались на плохую уборку улиц и свисающие с крыш «сталактиты». Так, за прошедшие выходные как минимум в на двух домах «выросли» сосульки, перекрывающие целые этажи.

- Мы регулярно просматриваем информацию в социальных сетях, - ответил на вопрос «Комсомолки» глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Сегодня на утренней планерке до всех коммунальных служб доводились жалобы кировчан. Объявили «боевую тревогу»: подрядчики будут заниматься расчисткой и уборкой и в ближайшие два дня со всем разберутся.

Как сказал сити-менеджер, сосульки «выросли как по мановению волшебной палочки» из-за перепадов температур в выходные. В ближайшие дни подтаивания ждать не стоит - установилась морозная погода. В администрации надеются, что пока коммунальные службы работают, инцидентов с обвалом сосулек не произойдет, и их уберут в обычном режиме.

Снег на дорогах и сугробы также будут вывозить в соответствии с планами, пока не начались новые снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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