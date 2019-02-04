Жительницу Орловского района на санках госпитализировали из глухой деревни

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-04T15:22:43+03:00

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Сотрудники МЧС шесть километров везли на санках больную женщину, чтобы передать ее медикам, застрявшим на заметенной дороге. Карета скорой помощи не могла проехать от трассы до заброшенной деревни - всю периферийную дорогу завалило снегом.

ЧП произошло 2 февраля 2019 года. Застряв ночью на подступах к деревне Вязовка, Орловского района, медики позвонили в центр управления в кризисных ситуациях. На место стоянки «Скорой» приехали спасатели и привезли с собой два снегохода с санками.

Спасатели сначала довезли до деревни медиков, а после - больную до кареты скорой помощи. Женщине потребовалась госпитализация: врачи отвезли ее сначала в районную больницу, а после в Кировскую областную.

Деревня Вязовка Орловского района находится в 42-х километрах от райцентра. А до трассы с нормальной дорогой, по которой можно проехать - шесть километров. Как сообщил глава администрации Орловского района Андрей Аботуров, из-за того, что в деревне по документам никто не числится, дорога от трассы до Вязовки не занесена в реестр для снегоуборки.

ИСТОЧНИК KP.RU