Жительницу Орловского района на санках госпитализировали из глухой деревни
Сотрудники МЧС шесть километров везли на санках больную женщину, чтобы передать ее медикам, застрявшим на заметенной дороге. Карета скорой помощи не могла проехать от трассы до заброшенной деревни - всю периферийную дорогу завалило снегом.
ЧП произошло 2 февраля 2019 года. Застряв ночью на подступах к деревне Вязовка, Орловского района, медики позвонили в центр управления в кризисных ситуациях. На место стоянки «Скорой» приехали спасатели и привезли с собой два снегохода с санками.
Спасатели сначала довезли до деревни медиков, а после - больную до кареты скорой помощи. Женщине потребовалась госпитализация: врачи отвезли ее сначала в районную больницу, а после в Кировскую областную.
Деревня Вязовка Орловского района находится в 42-х километрах от райцентра. А до трассы с нормальной дорогой, по которой можно проехать - шесть километров. Как сообщил глава администрации Орловского района Андрей Аботуров, из-за того, что в деревне по документам никто не числится, дорога от трассы до Вязовки не занесена в реестр для снегоуборки.
ИСТОЧНИК KP.RU