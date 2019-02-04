Пожар в Кирове: 10 человек эвакуировали, виновника спасли медики

СЕГОДНЯ 14:37 2019-02-04T14:54:54+03:00

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Утром в воскресенье, 3 февраля, в Кирове загорелась квартира в доме, расположенном на Октябрьском проспекте. Сигнал о ЧП поступил в 8.26 часов. Спасатели, прибыв на место пожара, срочно эвакуировали 10 жильцов. На полу в загоревшейся квартире лежал без сознания ее 69-летний владелец. Спасатели вынесли его на улицу, а экипаж скорой помощи откачивал пенсионера. Сейчас он уже идет на поправку.

- Предположительно, пожар начался из-за непотушенной пенсионером сигареты, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кировской области. - В итоге в квартире обгорела обшивка стен и потолка в туалете, закоптились стены и потолок в прихожей. На месте ЧП работали 2 пожарных расчета и 8 спасателей.

Напомним, в воскресенье в Кирове горел автобус. Водитель и кондуктор, увидев возгорание, выбежали из салона. Пассажиров в момент ЧП в автобусе не было. Причины произошедшего установят специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU