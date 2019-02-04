В Омутнинске 30-летний мужчина избил кочергой и изрезал сослуживца

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-04T14:07:31+03:00

Нападавший уже задержан и заключен под стражу

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Вечером 1 февраля на пилораме в Омутнинске 30-летний нетрезвый рабочий поссорился со своим 58-летним приятелем. В итоге мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками, ногами и кочергой, а затем вонзил нож ему в ногу. После этого 30-летний преступник сбежал с места ЧП, а подоспевшие коллеги вызвали скорую. Однако спасти 58-летнего мужчину не удалось.

- Подозреваемый задержан, его заключили под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - На допросе 30-летний мужчина признался в содеянном. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.

Ранее в Кирове 76-летний пенсионер пострадал, отказавшись отдать налетчику банковскую карту с деньгами. В итоге мужчине пробили голову и отобрали сумку с продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU