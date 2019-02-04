2019-02-04T14:07:31+03:00
Происшествия

В Омутнинске 30-летний мужчина избил кочергой и изрезал сослуживца

Нападавший уже задержан и заключен под стражу
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Медики не успели спасти пострадавшегоМедики не успели спасти пострадавшегоФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером 1 февраля на пилораме в Омутнинске 30-летний нетрезвый рабочий поссорился со своим 58-летним приятелем. В итоге мужчина нанес потерпевшему несколько ударов руками, ногами и кочергой, а затем вонзил нож ему в ногу. После этого 30-летний преступник сбежал с места ЧП, а подоспевшие коллеги вызвали скорую. Однако спасти 58-летнего мужчину не удалось.

- Подозреваемый задержан, его заключили под стражу, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - На допросе 30-летний мужчина признался в содеянном. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», расследование продолжается.

Ранее в Кирове 76-летний пенсионер пострадал, отказавшись отдать налетчику банковскую карту с деньгами. В итоге мужчине пробили голову и отобрали сумку с продуктами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировские ТЭЦ перевели в усиленный режим работы из-за холодов
Шульгин: «Вариантов сноса трамплина К-90 нет»
В Кировской области пропал 48-летний мужчина
Сити-менеджер: в ближайшие два дня Киров очистят от снега и сосулек
Жительницу Орловского района на санках госпитализировали из глухой деревни
Пожар в Кирове: 10 человек эвакуировали, виновника спасли медики
Похитили 16 рублей: 18-летний кировчанин с 13-летним приятелем угрожали прохожему топором
Louis Vuitton, Armani, Adidas: из магазина в Кирове изъяли партию поддельной одежды
В Кирово-Чепецке прошел «Урок мужества»
Кировчанин избил шумного приятеля и получил срок
Сегодня ночью переезд в Нововятске закроют на ремонт
На неделе в Кирове ожидаются морозы и снег: в город пришел арктический циклон
Киров занял 30 место в рейтинге самых коррупционных городов России
В кировской вечерней школе педагоги на два года остались без доплат
Первые двести работ заявлены на конкурс «Ростелекома» для журналистов и блогеров
На трассе «Гранта» врезалась в МАЗ и перевернулась: погибла 4-летняя девочка
На кировских домах вновь «выросли» гигантские сосульки
Кировчане недовольны новыми фонарями на Ленина: огни освещают дома, а не проезжую часть
В Нововятском районе двое кировчан украли бутылку виски и водки
В Кирове подросток не возвращается домой вторые сутки
Кировчанин напал на администратора сауны
В Омутнинском районе раненая собака целый день пролежала в кювете
В Кирове утром загорелся автобус: огонь повредил моторный отсек
«Комсомолка» стала самым читаемым сайтом в Кировской области за месяц