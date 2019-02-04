Похитили 16 рублей: 18-летний кировчанин с 13-летним приятелем угрожали прохожему топором

СЕГОДНЯ 13:47 2019-02-04T13:47:48+03:00

Молодые люди с топором в руках окружили потерпевшего у моста на ул. Зеленина Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Школьника поставят на учет, а старший из налетчиков отправится в колонию

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Вечером 4 октября в Кирове был ограблен местный житель. ЧП произошло в районе моста на улице Зеленина: двое молодых людей с топором окружили его и потребовали деньги. Мужчина отдал все, что было в кошельке - 16 рублей - и сбежал, пока преступники пересчитывали деньги. Как выяснилось позднее, на мужчину напали 18-летний кировчанин и его 13-летний приятель.

- Ранее нападавшие были знакомы друг с другом, и старший товарищ «подбил» школьника на совершение преступления, - рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Теперь 13-летнего школьника поставят на учет. Против его 18-летнего приятеля завели дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение с оружием» и ч. 4 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

Ранее 18-летний кировчанин уже получил 1,5 года условного срока за незаконное приобретение наркотиков. С учетом этого суд приговорил молодого человека к 4,5 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU