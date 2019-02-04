2019-02-04T13:22:55+03:00
Происшествия

Louis Vuitton, Armani, Adidas: из магазина в Кирове изъяли партию поддельной одежды

Общая стоимость подделок составила 250 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
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Все вещи с признаками подделки отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиВсе вещи с признаками подделки отправили на экспертизу. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На днях в магазине одежды, расположенном на ул. Карла Либкнехта, прошла полицейская проверка. Как выяснилось, там продавали поддельные одежду, обувь и аксессуары известных брендов Adidas, Nike, Reebok, Armani, Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger. Всего полицейские изъяли 130 предметов, их общая стоимость составила 250 тысяч рублей. Все изъятые вещи отправили на экспертизу.

130 подделок Adidas, Armani, Louis Vuitton и Calvin Klein.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Начато административное расследование по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Напомним, основные признаки подделки - низкие цена и качество товара, отсутствие лицензии и необходимых документов.

Напомним, за год в Кирове изъяли 7,5 тысяч литров контрафактного алкоголя и 17 тысяч литров суррогатного спирта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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