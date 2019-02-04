2019-02-04T12:19:23+03:00
Происшествия

Кировчанин избил шумного приятеля и получил срок

Молодой человек проведет полтора года в колонии
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевший получил тяжелые травмыПотерпевший получил тяжелые травмыФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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20 июля 2018 года 23-летний кировчанин с приятелем находились в квартире одного из домов в поселке Русском. В какой-то момент потерпевший начал шуметь - это не понравилось 23-летнему молодому человеку. В итоге он избил своего приятеля руками и ногами. Удары пришлись на голову и тело потерпевшего и нанесли тяжкий вред его здоровью.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Суд приговорил 23-летнего кировчанина к полутора годам колонии общего режима.

Напомним, недавно мы рассказывали историю 26-летнего кировчанина, который избил свою 69-летнюю бабушку металлической палкой. Молодой человек требовал от нее 15 тысяч рублей - возможно, в момент ЧП он был сильно пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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