Сегодня ночью переезд в Нововятске закроют на ремонт

СЕГОДНЯ 12:00 2019-02-04T12:00:46+03:00

Частичное ограничение движения запустят в 20.00 часов, а к 23.20 участок будет полностью перекрыт

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Железнодорожный переезд 970 км перегона Поздино - Полой (на ул. Советской в Нововятском районе) ожидает ремонт. Работы начнутся в 20.00 часов в понедельник, 4 февраля: движение на переезде будет частично ограничено. Переезд полностью перекроют для движения автомобилей в 23.20 часов. Его вновь откроют лишь к 5.00 часам утра во вторник, 5 февраля.

- Ремонт будет проводиться для обеспечения безопасности движения на железнодорожном переезде, - сообщает пресс-служба Кировского региона ГЖД. - Просим автомобилистов учесть закрытие переезда и заранее выбрать другие маршруты.

Напомним, с 1 февраля в Кирове выросла стоимость проезда на пригородных электричках. Теперь за каждые 10 километров кировчанам придется платить на один рубль больше.

ИСТОЧНИК KP.RU