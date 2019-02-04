На неделе в Кирове ожидаются морозы и снег: в город пришел арктический циклон
Синоптики предупреждают кировчан о резком похолодании и советуют одеваться теплее. Уже сегодня, в понедельник, температура воздуха к 06.00 утра понизилась до -23 градусов. При этом еще вчера в Кирове было -7 градусов.
Во вторник, 5 февраля, помимо сильных морозов в город придут еще и снегопады. Температура воздуха днем составит -17 градусов, ночью будет -24.
- Во вторник область окажется зажата между двумя циклонами: теплым атлантическим и морозным арктическим, - пояснили в группе «Любительская метеорология в Кирове».
В среду в Кирове ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем столбик термометра окажется на отметке -17 градусов, ночью -21.
В четверг и в пятницу в город придет незначительное потепление. Температура воздуха днем составит -11…-12 градусов. Ночью ожидается -16…-18. Оба дня окажутся снежными и облачными.
ИСТОЧНИК KP.RU