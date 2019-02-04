2019-02-04T11:40:49+03:00
Общество

Киров занял 30 место в рейтинге самых коррупционных городов России

Лидерами списка стали Махачкала, Нальчик и Владивосток
Александр ЧАРУШИН
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Уровень коррупции в Кирове значительно ниже, чем в других больших городах страныУровень коррупции в Кирове значительно ниже, чем в других больших городах страныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жители 30 крупных городов России рассказали о том, насколько в них высок уровень коррупции. Аналитики опросили 3 600 человек в возрасте от 23 до 67 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Кирове и других городах.

У респондентов спрашивали, приходилось ли им давать взятку представителям органов власти, как часто им приходилось делать это и когда они давали взятку в последний раз.

- По итогам опроса самый высокий уровень коррупции был выявлен в Махачкале, Нальчике и Владивостоке, - сообщает агентство ZOOM MARKET. - Санкт-Петербург в общем рейтинге занял 7 место, а Москва - 27 место. Киров оказался на 30 строчке рейтинга, уровень коррупции в этом городе значительно ниже, чем в других крупных городах.

Летом 2018 года прокуратура проверила правительство Кировской области на соблюдение антикоррупционных законов. Никаких нарушений законодательства прокуроры в итоге не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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