В кировской вечерней школе педагоги на два года остались без доплат

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-04T11:53:54+03:00

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В 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах в вечерней средней школе поселка Лесного Кировской области педагоги не получали часть доплат. Так, им не перечисляли стимулирующую выплату в размере 25% от оклада. В итоге учителя подали коллективную жалобу в районную прокуратуру, а после этого в учреждении была запущена проверка.

- Трудовые права педагогов действительно были нарушены, - сообщает прокуратура Кировской области. - Руководителю вечерней школы внесли представление об устранении нарушений. Вскоре семь педагогов получили доплату на общую сумму свыше 50 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что одна из кировских фирм задерживала зарплаты 18 работникам. ноябрьскую зарплату в размере 170 тысяч выдали только под конец декабря, а декабрьскую - частично 15 января. Теперь самой фирме и ее руководителю грозят крупные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU