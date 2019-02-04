На трассе «Гранта» врезалась в МАЗ и перевернулась: погибла 4-летняя девочка

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-04T09:56:26+03:00

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В пятницу, 1 февраля, на трассе в Свечинском районе семья из четверых кировчан попала в крупную аварию. Как сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области, все произошло в 20.00 часов. По предварительной информации, 38-летний водитель «Гранты» не справился с управлением, выехал на «встречку» и на скорости врезался в грузовик марки МАЗ.

- Водитель «Лады Гранты», его 30-летняя супруга и 11-летний сын отделались ушибами, - сообщили в ведомстве. - Однако 4-летняя девочка-пассажир скончалась от полученных травм.

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы ЧП, семья направлялась в Котельничский район, в гости к родственникам. В какой-то момент машину занесло на обледеневшей и занесенной снегом дороге. Машина врезалась в грузовик, а после столкновения - перевернулась. Крыша автомобиля помялась прямо над головой 4-летней девочки, которая сидела в детском защитном кресле. Малышку срочно доставили в больницу, однако врачам не удалось ее спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU