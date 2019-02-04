Кировчане недовольны новыми фонарями на Ленина: огни освещают дома, а не проезжую часть

СЕГОДНЯ 07:50 2019-02-04T07:51:23+03:00

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В Кирове началось обновление системы уличного освещения. К сентябрю 2019 года весь город должен засверкать от новых мощных светодиодных фонарей. Проба пера прошла в центре города. Однако новое освещение на улице Ленина от Преображенской до Труда пришлось не по вкусу кировчанам: они обсудили этот вопрос в паблике «Строим Киров».

- Конечно, по СанПиНам тротуар должен быть освещен некоторым количеством люменов и кандел, но, к счастью ответственных лиц, причастных к данному распилу, нигде не сказано, куда должен быть направлен световой пучок источника света, должен ли он или нет выжигать сетчатку пешеходам, и что делать жильцам первых и вторых этажей многоквартирных домов по обе стороны улицы имени Ильича, кому сделали такой «подарок», - написали обращение в группу.

Также в комментариях разгорелся спор о выбранном цвете фонарей: теперь тротуар освещается не теплым желтым, а «больничным белом светом». Однако, на все критические замечания житель Кирово-Чепецка заверил, что благодаря такому освещению в городе станет очень светло!

Но все же больше всего горожане возмущены тем, почему такие мощные фонари освещают тротуары, а не проезжую часть и почему яркий свет попадает именно на окна жилых домов.

- Много где в центре такие фонари повесили уже, - написала кировчанка. - И да, я тот человек, которому они светят в окна. И в этом нет ничего хорошего! Ладно, у меня еще тротуар от дома относительно далеко расположен.

Напомним, что недавно вопрос уличного освещения был раскритикован депутатами: можно было бы обойтись и без дорогих светодиодов. Но глава администрации города Кирова Илья Шульгин и директор «Горэлектросеть» встали на защиту нового проекта. По их словам проблема с освещением города будет решена не через три года или пять лет, а уже в текущем году - на улицах Кирова к осени появится 26 тысяч новых светодиодных фонарей.

ИСТОЧНИК KP.RU