2019-02-04T07:39:38+03:00
Общество

В Нововятском районе двое кировчан украли бутылку виски и водки

Их задержал в подъезде дома неподалеку от места преступления
Елизавета Захарова
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Патруль Росгвардии задержал похитителей алкоголя. Фото: vk.com/club150428796Патруль Росгвардии задержал похитителей алкоголя. Фото: vk.com/club150428796
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В одном из подъездов Кирова были задержаны кировчане, укравшие из продуктового магазина две бутылки спиртного. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии Кировской области.

Преступление произошло в Нововятском районе 25 января около одиннадцати часов дня. Двое неизвестных зашли в магазин и украли одну бутылку виски и водки. После обнаружения пропажи сотрудники магазина сообщили об этом в Росгвардию. Один из патрулей выехал на поиски злоумышленников. Их нашли подъезде дома на улице Советской вместе с пропавшим алкоголем. Работники магазина опознали мужчин.

После следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что преступники - местные жители 25 и 32 лет. Они были доставлены в отдел полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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