В Нововятском районе двое кировчан украли бутылку виски и водки

СЕГОДНЯ 07:39 2019-02-04T07:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из подъездов Кирова были задержаны кировчане, укравшие из продуктового магазина две бутылки спиртного. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии Кировской области.

Преступление произошло в Нововятском районе 25 января около одиннадцати часов дня. Двое неизвестных зашли в магазин и украли одну бутылку виски и водки. После обнаружения пропажи сотрудники магазина сообщили об этом в Росгвардию. Один из патрулей выехал на поиски злоумышленников. Их нашли подъезде дома на улице Советской вместе с пропавшим алкоголем. Работники магазина опознали мужчин.

После следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что преступники - местные жители 25 и 32 лет. Они были доставлены в отдел полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU