В Кирове подросток не возвращается домой вторые сутки

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-04T07:05:02+03:00

В комментариях написали, что у Максима могут быть проблемы с памятью. Фото: vk.com/ornkirov

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В Кирове разыскивают Максима Гуренко, которые 1 февраля 2019 года, около 7.00 утра ушел из дома. С тех пор о его местонахождении ничего не известно: парень ни с кем из своих близких, друзей не выходил.

16-летний Маким ростом 177 сантиметрова, среднего телосложения, выглядит на свой возраст.

Когда он уходил из дома, то одел серые спортивные штаны и толстовку, черные кроссовки «Reebok» и красных пуховик.

Поисками парня занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Сообщество специализируется на детях, сбежавших из дома, интернатов или специализированных школ. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Максима или любую другую информацию, которая может помочь в поисках, то сообщите ее по телефонам: 8(800)350-76-25, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU