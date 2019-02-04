В Кирове подросток не возвращается домой вторые сутки
В Кирове разыскивают Максима Гуренко, которые 1 февраля 2019 года, около 7.00 утра ушел из дома. С тех пор о его местонахождении ничего не известно: парень ни с кем из своих близких, друзей не выходил.
16-летний Маким ростом 177 сантиметрова, среднего телосложения, выглядит на свой возраст.
Когда он уходил из дома, то одел серые спортивные штаны и толстовку, черные кроссовки «Reebok» и красных пуховик.
Поисками парня занимается отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Сообщество специализируется на детях, сбежавших из дома, интернатов или специализированных школ. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Максима или любую другую информацию, которая может помочь в поисках, то сообщите ее по телефонам: 8(800)350-76-25, 02 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU