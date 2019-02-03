2019-02-03T13:41:11+03:00
Общество

Кировчанин напал на администратора сауны

Дебошира задержали и отправили в полицию
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина вел себя неадекватно, успокоить его смогли только росгвардейцы. Фото: vk.com/club150428796Мужчина вел себя неадекватно, успокоить его смогли только росгвардейцы. Фото: vk.com/club150428796
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В Кирове из сауны на улице Октябрьской в отделение Росгвардии поступил звонок. Сотрудники заведения сообщили, что один из посетителей начал неадекватно вести себя.

- 29-летний житель города Кирова, по словам администратора сауны, начал конфликтовать с ней, - рассказали в Росгвардии Кировской области. - Сначала мужчина угрожал ей физической расправой.

В ходе разговора на повышенных тонах кировчанин перешел от слов к действию. Мужчина ударил администратора. После этого его «скрутили». Подоспевшие росгвардейцы опросили потерпевшую и очевидцев, а потом отправили дебошира в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевшая написала заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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