Кировчанин напал на администратора сауны
В Кирове из сауны на улице Октябрьской в отделение Росгвардии поступил звонок. Сотрудники заведения сообщили, что один из посетителей начал неадекватно вести себя.
- 29-летний житель города Кирова, по словам администратора сауны, начал конфликтовать с ней, - рассказали в Росгвардии Кировской области. - Сначала мужчина угрожал ей физической расправой.
В ходе разговора на повышенных тонах кировчанин перешел от слов к действию. Мужчина ударил администратора. После этого его «скрутили». Подоспевшие росгвардейцы опросили потерпевшую и очевидцев, а потом отправили дебошира в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Потерпевшая написала заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU