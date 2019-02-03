В Омутнинском районе раненая собака целый день пролежала в кювете

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-03T12:32:05+03:00

Животное нашли в кювете, около которого часто бродят волки. Фото: vk.com/rp_omt

Чтобы достать ее из четырехметровой ямы, позвали на помощь охотника

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Жители Омутнинска сообщили, что на 749 километре автодороги Р166, между Омутнинском и Черной Холуницей около дороги лежит собака. У лайки множество повреждений.

Активисты фонда помощи животным «Верный друг» рассказали, что животное пролежало весь день в кювете глубиной четыре метра. Чтобы достать собаку из ямы, потребовалась помощь местного охотника, который рассказал, что поблизости ходят волки - до утра лайка не дожила бы.

Как рассказали в клинике активистам, у собаки сломана тазовая кость и частично нет хвоста. Животное нужен осмотр, стационарное лечение и, предположительно, срочная операция. Активисты фонда просят откликнуться неравнодушных.

ИСТОЧНИК KP.RU