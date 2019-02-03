В Кирове утром загорелся автобус: огонь повредил моторный отсек

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-03T10:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео с места аварии выложили в социальные сети очевидцы около 9.30 утра 3 февраля. На кадрах видно, как полыхает задняя часть автобуса. Уже через несколько секунд на место ЧП подъезжает две машины МЧС. Пожарные оперативно начинают тушение. Они в считанные секунды потушили огонь.

В группе «КУ-43» кировчане поделились, что вероятнее всего, пожар начался из-за короткого замыкания, а горел двигатель. Некоторые пользователи иронизируют над очевидцами, мол, могли бы и снегом закидать, пока пожарные ехали.

В Кирове на Московской загорелся автобус.Видео: vk.com/ky43_ubezhishe

В МЧС Кировской области подтвердили информацию. В ведомстве сообщили, что пожар начался около восьми утра на разворотном круге, около конечной остановки Юго-Западного района города. В маршрутном автобусе были только водитель и кондуктор. Когда загорелся моторный отсек, они остановили транспорт и выбежали. Причина ЧП устанавливается. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU