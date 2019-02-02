2019-02-02T17:26:15+03:00
Общество

«Комсомолка» стала самым читаемым сайтом в Кировской области за месяц

За январь 2019 года материалы СМИ просмотрели 743,8 тысячи раз
Евгений ДЕМИХОВ
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Наш сайт стал самым посещаемым за месяц среди остальных СМИ регионаНаш сайт стал самым посещаемым за месяц среди остальных СМИ региона
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Сайт «Комсомольской правды»-Киров» стал самым читаемым СМИ области в интернете за месяц. В январе 2019 года новости и статьи прочитали 743,8 тысячи раз. За этот период на сайт перешли 261,5 тысяч уникальных посетителей.

Согласно статистике LiveInternet, 48% этих людей из Кировской области. В абсолютных цифрах - это 109139 человек. Именно по этому показателю сайт вышел на первое место с отрывом от «серебряного» места в 3269 посетителей.

«Комсомолка» оторвалась от второго места более чем на три тысячи посетителей. Фото: LiveInternet

«Комсомолка» оторвалась от второго места более чем на три тысячи посетителей. Фото: LiveInternet

Предлагаем вашему вниманию пять самых популярных материалов в январе 2019 года среди наших читателей:

1. «Надеялась, что одумается»: кировчанка в одиночку воспитывает 12 детей - 21,4 тысячи просмотров;

2. «Не дай Бог там шубку прикупить!»: в Кирове продавцы мехового отдела надели дорогие шубы и пошли курить - 19,5 тысяч просмотров;

3. «Голова, как у теленка»: в Кирсе отстрелили стаю волков - 16,7 тысяч просмотров;

4. В Верхошижемском районе магазин торговал табаком рядом с детским садом - 7,2 тысячи просмотров;

5. «Мне не нравится, что вы в плавках»: На кировчанина напали с веслом в Гоа - 4,3 тысячи просмотров.

Дорогие читатели, спасибо вам, что вы с нами!

ИСТОЧНИК KP.RU

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