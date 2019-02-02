«Комсомолка» стала самым читаемым сайтом в Кировской области за месяц
Сайт «Комсомольской правды»-Киров» стал самым читаемым СМИ области в интернете за месяц. В январе 2019 года новости и статьи прочитали 743,8 тысячи раз. За этот период на сайт перешли 261,5 тысяч уникальных посетителей.
Согласно статистике LiveInternet, 48% этих людей из Кировской области. В абсолютных цифрах - это 109139 человек. Именно по этому показателю сайт вышел на первое место с отрывом от «серебряного» места в 3269 посетителей.
«Комсомолка» оторвалась от второго места более чем на три тысячи посетителей. Фото: LiveInternet
Предлагаем вашему вниманию пять самых популярных материалов в январе 2019 года среди наших читателей:
1. «Надеялась, что одумается»: кировчанка в одиночку воспитывает 12 детей - 21,4 тысячи просмотров;
2. «Не дай Бог там шубку прикупить!»: в Кирове продавцы мехового отдела надели дорогие шубы и пошли курить - 19,5 тысяч просмотров;
3. «Голова, как у теленка»: в Кирсе отстрелили стаю волков - 16,7 тысяч просмотров;
4. В Верхошижемском районе магазин торговал табаком рядом с детским садом - 7,2 тысячи просмотров;
5. «Мне не нравится, что вы в плавках»: На кировчанина напали с веслом в Гоа - 4,3 тысячи просмотров.
Дорогие читатели, спасибо вам, что вы с нами!
ИСТОЧНИК KP.RU