В Первомайском районе Кирова проведут «сплошные проверки» водителей
Профилактическое мероприятие пройдет при содействии добровольных дружин и активистов
В субботу вечером на некоторых участках сотрудники ГИБДД будут проверять всех водителей. Фото: 43.мвд.рф
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Сегодня, 2 февраля, вечером сотрудники Госавтоинспекции будут проверять водителей города на состояние алкогольного опьянения. В УМВД России по Кировской области сообщили, что останавливать будут все машины на заранее выбранных участках. Кроме Первомайского района усиленный контроль будет на всех въездах и выездах из города, а также в местах массовых скоплений кировчан.
В рейды совместно с сотрудниками ГИБДД на дороги выйдут добровольные дружины и активисты «Ночного Патруля»
ИСТОЧНИК KP.RU