В кировской больнице начали испытывать искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 12:01 2019-02-02T12:01:48+03:00

Недавно в поликлинике провели большой ремонт. Фото: kirovreg.ru

В середине 2019 года уже будут первые результаты работы

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Пока что в поликлинике № 7 внедрение современной технологии находится на начальной стадии. Искусственный интеллект настраивают и вводят в эксплуатацию.

- Первые результаты введения инновации будут видны в середине 2019 года, - рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области. - Внедрение идет при поддержке министерства информационных технологий и связи.

Кстати, недавно это поликлинике прошел ремонт. В больнице обустроили безбарьерную регистратуру и внедрили электронную очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU