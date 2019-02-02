Богородские депутаты поддержали проект вступления в городской округ

СЕГОДНЯ 10:54 2019-02-02T10:55:40+03:00

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Вчера, 1 февраля, прошло заседание районной думы. Депутаты в очередной раз обсуждали объединение Богородского муниципального района и Ошланьского поселения с Богородским городским округом.

Как сообщает портал bogorodskoe43.ru, глава района Василий Ситников заявил, что жители не один раз обсуждали этот вопрос на местных сходах во всех населенных пунктах. Кроме того он сообщил о плюсах будущей реформы: одноуровневая система управления, единый бюджет, возможность участия в федеральных и областных программах и сохранение района как территориальной единицы.

Следующим шагом станет обращение в правительство области: необходимо рассмотреть решение в заксобрании.

По итогам обсуждения с проектом решения согласились 11 богородских депутатов из 14.

Напомним, что в районе были горячие споры по этому вопросу. Депутаты даже успели один раз поменять свое мнение с «за» на «против».

ИСТОЧНИК KP.RU