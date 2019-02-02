2019-02-02T09:37:42+03:00
Общество

Жителя Подосиновца задержали в очереди к стоматологу за неуплату алиментов

Мужчина «копил» долги три года
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчину лишили свободы на десять суток за неуплату алиментовМужчину лишили свободы на десять суток за неуплату алиментовФото: Елена КАРЛИНА
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Приставы знали, что должник живет в Москве. Но найти его по месту проживания в столице никак не получалось.

- Нашим сотрудникам из Подосиновского района стало известно, что мужчина приедет в родной поселок, чтобы сходить на прием к стоматологу, - рассказали в УФССП по Кировской области. - В Москве лечение зубов - удовольствие дорогое. После лечения должник планировал уехать обратно в столицу.

Мужчину задержали в очереди к стоматологу в районной больнице. Приставы доставили его в местное отделение и составили протокол. За «Неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства» мужчина проведет десять суток «за решеткой». В это время, кстати, долг не перестанет расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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