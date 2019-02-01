Мэрия: малообеспеченным семьям Кирова вернули пособия

СЕГОДНЯ 18:28 2019-02-01T18:28:17+03:00

Выплату можно получить, если ребенок младше трех лет из малообеспеченной семьи не ходит в садик Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня, 1 февраля, были возобновлены выплаты ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, дети которых не ходят в детский сад. Такое постановление подписал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Напомним, в конце 2018 года был сокращен список граждан, которым положены такие выплаты - на пособия могли претендовать лишь многодетные малообеспеченные семьи.

- Деньги «перекинули» с других бюджетных статей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако выплачивают эти пособия по-прежнему лишь по заявлению кировчан. Подать необходимые бумаги можно на ул. Профсоюзной, 41, в Центре повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования.

Отметим, что на выплату могут претендовать семьи и одинокие родители, которые были признаны малообеспеченными и чьи дети в возрасте до трех лет не посещают садик.

ИСТОЧНИК KP.RU