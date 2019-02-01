2019-02-01T18:28:17+03:00
Общество

Мэрия: малообеспеченным семьям Кирова вернули пособия

Деньги «перекинули» с других статей городского бюджета
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Выплату можно получить, если ребенок младше трех лет из малообеспеченной семьи не ходит в садикВыплату можно получить, если ребенок младше трех лет из малообеспеченной семьи не ходит в садикФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 февраля, были возобновлены выплаты ежемесячного пособия малообеспеченным семьям, дети которых не ходят в детский сад. Такое постановление подписал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Напомним, в конце 2018 года был сокращен список граждан, которым положены такие выплаты - на пособия могли претендовать лишь многодетные малообеспеченные семьи.

- Деньги «перекинули» с других бюджетных статей, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Однако выплачивают эти пособия по-прежнему лишь по заявлению кировчан. Подать необходимые бумаги можно на ул. Профсоюзной, 41, в Центре повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования.

Отметим, что на выплату могут претендовать семьи и одинокие родители, которые были признаны малообеспеченными и чьи дети в возрасте до трех лет не посещают садик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
76-летнему пенсионеру пробили голову ради карты с деньгами
Сити-менеджер поручил подрядчикам чистить улицы от снега круглосуточно даже в выходные
В центре Кирова «Гранту» после столкновения с Mitsubishi отбросило на дом
Кировчане принесли 11,3 миллиарда рублей выручки общепиту за год
Игорь Маковский поздравил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием Первосвятительского служения
Ходил по дому голым и, возможно, избивал: в Омутнинске задержали отца двух маленьких девочек
Грант Тохатян приедет в Киров на премьеру фильма «Как я стал русским»
Погода в Кирове: на выходных ожидаются снегопады и похолодание
В Кирове организация задерживала зарплату 18 работникам
Вымогали 5 миллионов рублей: троих кировчан будут судить за доведение до самоубийства
В Кирове вторые сутки разыскивают 55-летнюю женщину
В Зуевском районе нашли бешенство у коровы
Вблизи Ганино могут появиться новые жилые кварталы
Кировский колледж музыкального искусства просит у руководителя Мариинского театра защиты от переселения
В Омутнинске ребенок скатился под рейсовый автобус