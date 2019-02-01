В центре Кирова «Гранту» после столкновения с Mitsubishi отбросило на дом

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-01T16:48:40+03:00

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Вчера, 31 января, в центре Кирова столкнулись «Лада Гранта» и Mitsubishi Lancer. Авария случилась около 23.00 часов у дома на ул. Карла Маркса, 73. По предварительной информации, 28-летний водитель иномарки выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с «Грантой» под управлением 24-летнего кировчанина. От удара «Гранту» выкинуло с дороги прямо на соседнее здание.

- Водитель Mitsubishi и 18-летняя пассажирка «Лады Гранты» отделались ушибами, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Больше в аварии никто не пострадал. Отметим, что оба водителя были трезвыми.

Днем ранее в Кирово-Чепецке 64-летняя пенсионерка на «Дэу» сбила 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по перекрестку без светофора. Пешеход получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU