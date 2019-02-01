Кировчане принесли 11,3 миллиарда рублей выручки общепиту за год

СЕГОДНЯ 16:39 2019-02-01T17:54:47+03:00

По среднестатистическим затратам в заведениях общепита кировчане отстают только от жителей Татарстана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среднестатистический житель региона потратил на еду и напитки вне дома почти девять тысяч рублей

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Предприятия отрасли общественного питания в 2018 году вышли «в плюс». Об этом сообщил Кировстат. Суммарная выручка в этой сфере выросла на 0,8% в сравнении с прошлым годом. Объем реализованной продукции составил 11,3 миллиарда рублей.

В среднем кировчане потратили 8821 рубль на питание вне дома. Этот показатель второй по Приволжскому федеральному округу, а в 2017 году мы были на третьем месте. Кировчане уступили первенство только жителям Республики Татарстан. У них этот показатель составил 11329 рублей.

Приростом отметилась и сфера розничной торговли. За 2018 год в этой отрасли было заработано 195,5 миллиарда рублей, что на 11,1 миллиарда больше, чем в 2017 году.

В Кировстате считают, что рост этих показателей говорит об улучшении качества жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU