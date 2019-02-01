Ходил по дому голым и, возможно, избивал: в Омутнинске задержали отца двух маленьких девочек

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-01T14:17:43+03:00

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В 2018 году нетрезвый житель Омутнинского района совершил развратные действия против своих 4-летней и 6-летней дочерей. Также подозреваемый не следил за детьми, не ухаживал за ними и, предположительно, избивал. Семья, в которой и произошло ЧП, давно признана неблагополучной.

- Уголовные дела возбуждены по ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера против малолетних», ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 119 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию», - сообщили «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области. - Как выяснилось, мужчина ходил по дому голым прямо на глазах своих дочерей. Расследование продолжается, дети находятся с мамой. Отметим, что ранее подозреваемый сидел в тюрьме по делу по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Недавно мы рассказывали историю 45-летнего кировчанина, который давал троим школьницам деньги и сладости за то, что они перед ним раздевались. Младшей из девочек было всего 9 лет. В итоге мужчина на 15 лет отправился в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU