В Кирове организация задерживала зарплату 18 работникам

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-01T12:42:48+03:00

Директора организации могут оштрафовать на 30 тысяч рублей. Фото: pixaby.com

Работодатель уже привлекался к ответственности за подобные инциденты

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На предприятии тянули с выплатами: ноябрьскую зарплату в размере 170 тысяч выдали только под конец декабря, а декабрьскую - частично 15 января.

- В ООО «Компания «СанТехСервис» 18 работников не получали выплаты вовремя, - рассказали в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Сотрудники организации пожаловались в соответствующие органы, после чего была проведена проверка.

Директору внесено представление об устранении нарушений. На него и организацию завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Должностному лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, а юридическому - до 100 тысяч рублей. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU