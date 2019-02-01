В Кирове организация задерживала зарплату 18 работникам
На предприятии тянули с выплатами: ноябрьскую зарплату в размере 170 тысяч выдали только под конец декабря, а декабрьскую - частично 15 января.
- В ООО «Компания «СанТехСервис» 18 работников не получали выплаты вовремя, - рассказали в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Сотрудники организации пожаловались в соответствующие органы, после чего была проведена проверка.
Директору внесено представление об устранении нарушений. На него и организацию завели административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». Должностному лицу грозит штраф до 30 тысяч рублей, а юридическому - до 100 тысяч рублей. Дело направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU