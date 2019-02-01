2019-02-01T11:41:49+03:00
Общество

В Кирове вторые сутки разыскивают 55-летнюю женщину

Первый выезд поисковых экипажей не принес никаких результатов
Елизавета Захарова
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Женщину видели в последний раз позавчера. С тех пор о ней нет никаких вестей. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщину видели в последний раз позавчера. С тех пор о ней нет никаких вестей. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил ориентировку на пропавшую 55-летнюю кировчанку.

Веру Денисову в последний раз видели 30 января около пяти часов вечера. Женщина была одета в кожаную коричневую куртку до колен, темные штаны и шапку, белый шарф-хомут, коричневые ботинки и бежевые гетры. С собой у женщины была черная дамская сумка.

Вчера, 31 января, добровольцы и волонтеры отряда отправились на первый выезд по городу. Были размещены ориентировки на Веру Ивановну, проверены медицинские учреждения - в больницы похожая женщина не поступала.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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