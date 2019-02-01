В Кирове вторые сутки разыскивают 55-летнюю женщину
Поисковый отряд «Лиза Алерт» разместил ориентировку на пропавшую 55-летнюю кировчанку.
Веру Денисову в последний раз видели 30 января около пяти часов вечера. Женщина была одета в кожаную коричневую куртку до колен, темные штаны и шапку, белый шарф-хомут, коричневые ботинки и бежевые гетры. С собой у женщины была черная дамская сумка.
Вчера, 31 января, добровольцы и волонтеры отряда отправились на первый выезд по городу. Были размещены ориентировки на Веру Ивановну, проверены медицинские учреждения - в больницы похожая женщина не поступала.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, то просьба сообщить ее по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU