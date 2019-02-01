Вблизи Ганино могут появиться новые жилые кварталы
Вопрос обсудят на публичных слушаниях
Когда планируется начало строительства, пока неизвестноФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В среду, 6 февраля, в администрации Кирова пройдут общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки города. На этом мероприятии планируют рассмотреть проект по строительству новых жилых кварталов.
- В районе поселка Ганино и деревни Шубино могут разместить территорию комплексного развития, - рассказали в администрации Кирова. - Это значит, что там могут появиться новые жилые кварталы.
В этом месте планируют обустроить микрорайон со средне-этажными домами. В кварталах будет вся необходимая инфраструктура: магазины, транспортная развязка и другие важные объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU