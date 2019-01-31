К сентябрю в Кирове полностью обновится городское освещение

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-31T17:52:51+03:00

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Еще одним вопросом, обсуждаемым на городской думе, стало обновление освещения города Кирова. Согласно контракту с «Ростелекомом», в Кирове уже к сентябрю должна быть установлена система уличного освещения, на которую из горбюджета не будет выделено ни рубля.

- Мы можем пойти и более дешевым путем модернизации системы - просто заменить натриевые лампы в существующих светильниках на светодиодные, стоимость 3-5 тысяч рублей, - сказал руководитель АО «Горэлектросеть» Константин Петропавловский. - Но надо понимать, что конструкция обычного светильника (отражатель, защитное стекло, отсутствие вторичной оптики) разработана для использования именно натриевых ламп. Применение в таких светильниках светодиодных ламп сводит на нет эффективность генерируемого ими светового потока. То есть пропадает и весь смысл модернизации.

Согласно расчетам, для освещения улиц с высоким автомобильным и пешеходным трафиком (их в Кирове большинство) необходимо применять светодиодные светильники мощностью 70 Вт - 150 Вт, а рассеиватели с показателем не менее 145 Лм/Вт. Стоимость эффективного светильника составит 13 800 рублей, для более мощного - 20 700 рублей, а для других городских пространств - 8 000 рублей.

Таким образом, на обновленное городское освещение необходимо потратить 266 миллионов рублей. И то эта сумма указана без учета стоимости обследования, проектирования, монтирования и остальных услуг.

- Освещенность города - одна из самых давних и актуальных для кировчан проблем, - подчеркнул глава администрации города Илья Шульгин. - В результате реализации энергосервисного контракта эта проблема будет решена: не через 3 года, не через 5 лет, а уже в 2019 году на улицах города появится около 26 тысяч новых светодиодных светильников.

ИСТОЧНИК KP.RU