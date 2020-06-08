За год в Кирове произошло 1598 ДТП

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:02:43+03:00

В ГИБДД подвели итоги прошлого года и рассказали о новых мерах предупреждения аварий.

Изменить размер текста: A A

Кировская область не раз светилась в телевизионных программах о комичных ситуациях на дорогах, лихачах за рулем и о страшных трагических ДТП. В прошлом году их стало еще больше: количество аварий в сравнении с предыдущим годом выросло на 10%!

За двенадцать месяцев в области произошло 1598 ДТП, которые унесли жизни 174 человек, а покалечили чуть больше двух тысяч.

Об этом рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Кировской области подполковник Андрей Залесов.

ГДЕ ХОДИТЬ СТРАШНО?

Всего, по данным Госавтоинспекции, в области выявлено 30 самых опасных мест, где чаще всего происходят аварии. Из них большая часть, а именно 25 мест, находится в Кирове.

Наши водители не справляются с управлением, забывают о ПДД и безопасности на перекрестках, пешеходных переходах и на двух междугородних дорогах: на десятом и одиннадцатом километрах трассы Киров - Стрижи - Оричи и на одиннадцатом километре Киров - Советск - Яранск.

Однако в памяти кировчан навсегда самыми опасными и трагичными дорогами останутся улица Воровского, напротив ТРЦ, где летом 2012 года погиб 15-летний Максим Марков; Октябрьский проспект (участок у мемориала «Танк»), где этим летом от столкновения с машиной у кировчанина разорвало ногу, Старый мост, где ежегодно страдают пешеходы, оставленные без какого-либо безопасного перехода через проезжую часть, и, конечно же, улица Московская, пешеходный переход у остановки на Романа Ердякова, где этой осенью пьяный лихач сбил бабушку и насмерть 10-летнюю девочку.

СКРЫТЫЙ КОНТРОЛЬ

После трагедии на Московской глава администрации города Илья Шульгин заявил «Комсомолке», что вместе с сотрудниками ГИБДД будет разработан специальный план мероприятий, которые обеспечат на дорогах безопасность автомобилистов и пешеходов. Кроме этого, сити-менеджер сказал, что необходимо работать не только с любителями выпить за рулем, но и с агрессивными лихачами. После трагедии прошло несколько месяцев. Итог пока непонятный - в выходные проводятся рейды по выявлению пьяных водителей. Продолжает активно работать «Ночной патруль».

В ГИБДД также рассказали, что уже месяц на областных трассах работает «скрытый контроль», который ловит нарушителей по горячим следам.

Как это работает? На международных трассах, на гражданском автомобиле ездят вооруженные камерами сотрудники ГИБДД. Их участок с двух сторон охраняют патрули ДПС.

Увидев нарушителя, инспекторы снимают его проступок на камеру, сообщают данные автомобиля постовому. Когда лихач подъезжает к посту ДПС, его останавливают и показывают видеодоказательство нарушения ПДД.

Такой вид контроля эффективен для выявления несоблюдения очередности движения, выезда на встречную полосу, несоответствия скоростного режима и управления автомобилем в нетрезвом состоянии. А вот с заядлыми нарушителями работает лишь за пределами Кирова. В планах у ГИБДД - со следующего месяца ввести скрытый контроль и в самом городе.

Кроме того, большим подспорьем в выявлении нарушителей являются средства фотовидеофиксации ДТП: около 75% всех несоблюдений ПДД обнаружили благодаря фото- и видеодоказательствам. В текущем году количество таких агрегатов увеличится на несколько сотен единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU