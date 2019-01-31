В Лянгасово пьяный гость требовал от хозяина квартиры подарок, а потом забрал комод
Вчера, 30 января 2019 года, в одном из микрорайонов Кирова произошел грабеж. 27-летний мужчина распивал со своим 20-летним приятелем спиртное на квартире у второго.
- Во время застолья гость начал избивать молодого человека, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - После чего он стал требовать «что-нибудь подарить».
Не получив подарка, гость удалился из квартиры, прихватив с собой комод потерпевшего. Молодой человек рассказал, что предмет мебели стоит 2,5 тысячи рублей.
Полицейские задержали подозреваемого, а комод забрали. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU