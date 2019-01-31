В Кирове эвакуировали пациентов и сотрудников больницы №7
Пока что неизвестно, связано ли это событие с недавней волной «минирования»
На улице около здания собрались пациенты, сотрудники больницы и полицейские. Все ждут взрывотехников. Фото: предоставлено очевидцем
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Сегодня, 31 января 2019 года, около двух часов дня из здания кировской клинической больницы №7 вывели пациентов и персонал. По сообщению очевидцев, в учреждении обнаружили подозрительный пакет.
Вокруг больницы сейчас стоят машины реанимации, полиции и МЧС. В скором времени прибудут специалисты по разминированию. Оцепление не снимут до тех пор, пока здание не проверят.
Пока что нет подтверждения, что этот инцидент связан с волной анонимных сообщений, которая прокатилась не только по Кировской области. Новости о «минированиях» впервые в этом году поступили с Камчатки 22 января.
ИСТОЧНИК KP.RU