2019-01-31T13:40:02+03:00
Общество

В 11 школах Кировской области закрыли классы на карантин

Уроки приостановили из-за роста заболеваемости учеников
Евгений ДЕМИХОВ
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Школы частично закрыли на карантин из-за ОРВИШколы частично закрыли на карантин из-за ОРВИФото: Дарья МИТРОФАНОВА
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Всего в регионе ОРВИ болеет почти пять тысяч детей. Из-за этого пришлось пришлось закрыть некоторые классы на карантин в 11 школах. Восемь из этих учреждений находятся в Кирове, остальные - в районах.

- За прошедшую неделю с 21 по 27 января 2019 года был зафиксирован рост заболеваемости среди всех возрастных категорий населения, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Число заболевших превысило семь тысяч человек. 67% из них - дети.

За неделю врачи зарегистрировали 1806 новых случаев ОРВИ. Специалисты отмечают, что пока показатели не превысили эпидемиологический порог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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