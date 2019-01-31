В Кирово-Чепецке пенсионерка на «Деу-Нексия» сбила женщину

СЕГОДНЯ 13:17 2019-01-31T13:18:00+03:00

Она шла через дорогу по пешеходному переходу

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ДТП произошло вчера, 30 января 2019 года, около трех часов дня на улице Ленина. Напротив дома номер 16 46-летняя жительница города переходила дорогу. «Пешеходник» в этом месте ограничен дорожными знаками, но на нем нет светофора.

- 64-летняя женщина-водитель на «Деу-Нексия» совершила наезд на пешехода, - рассказали в управлении ГИБДД по Кировской области. - В результате аварии пешеход получила травмы.

К счастью, пострадавшей не понадобилась госпитализация.

Еще один инцидент с пожилым человеком произошел в Кирове 12 ноября 2018 года. Тогда 69-летнюю пенсионерку, двигавшуюся по пешеходному переходу, сбил молодой человек на «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU