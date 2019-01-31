2019-01-31T13:10:49+03:00
Происшествия

Кировчанин украл кошелек и снял деньги с банковской карты

Молодой человек попал на запись видеокамер
Александр ЧАРУШИН
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Сообщите в полицию любые данные об этом человеке. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиСообщите в полицию любые данные об этом человеке. Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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В магазине, расположенном на улице Правды, у посетителя пропал кошелек с банковскими картами. 22 января с одной из карт были списаны деньги. Молодой кировчанин, который подозревается в краже, попал на запись видеокамер - сейчас его разыскивает полиция.

- Подозреваемому на вид 18-20 лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Молодой человек среднего телосложения, волосы темные, зачесанные на правую сторону. Он был одет в темную куртку с капюшоном и белым внутренним подкладом, штаны черного цвета, темные кроссовки.

67-43-23, 8-912-72787-18, 02 или 102 (с мобильного телефона) - сообщите в полицию любые данные о личности подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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