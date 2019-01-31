Банду кировчан будут судить за организацию подпольных игровых клубов

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-31T12:52:05+03:00

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Сегодня, 31 января 2019 года, следователи сообщили, что дело уже направили в суд. Троих кировчан обвиняют в организации игровых залов в Кирове и области.

- По версии следствия, в 2017-2018 годах молодые люди организовали проведение азартных игр в 60 помещениях, - поделились в СУ СКР по Кировской области. - Они незаконно обогатились на 14 миллионов рублей.

Во время следствия в подпольных залах обнаружили 100 единиц игрового оборудования. А в квартирах обвиняемых после обысков изъяли ноутбуки, планшет, телефоны, компьютеры, флешки и документацию, которые могли помочь в сборе доказательств.

Банду кировчан будут судить за организацию игорного бизнеса.Видео: СУ СКР России по Кировской области

Организаторам незаконного бизнеса грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU