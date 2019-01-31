Дом дольщиков на улице Пугачева не могут достроить из-за запрета приставов

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-31T14:20:14+03:00

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На январь 2019 года в доме построены несущие конструкции пяти этажей третьей секции и десяти этажей четвертой секции. Со второго по седьмой этажи проведено электричество, частично сделаны черновая отделка и остекление.

- Застройщик не предоставил отчеты за второй и третий кварталы 2018 года по деятельности, связанной с привлечением средств дольщиков, - рассказали в правительстве Кировской области. - Должностное лицо предприятия привлекли к административной ответственности, а судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с квартирами в жилом доме. Это не позволяет строителям продолжить работу на объекте.

Иными словами, квартиры в доме нельзя продать.

На рабочем совещании в правительстве застройщику - ООО «Коммунсервис» - посоветовали обратиться к судебным приставам с просьбой провести оценку квартир в доме на Пугачева, 29а, за счет которых можно погасить взыскание, а также снять запрет на действия по остальным помещениям. Так у организации появится возможность сдать дом в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU